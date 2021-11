Nuova bufera nella casa del Grande Fratello Vip.

A scatenarla la madre di Manuel Bortuzzo, Rossella Corona, che ha scritto al figlio una lunga lettera, letta in trasmissione, per evidenziare un episodio a suo avviso grave e che ha visto protagonista Lulù Selassiè.

Secondo quanto riferito dalla madre di Manuel, la ragazza nei giorni scorsi e riferendosi a Manuel avrebbe utilizzato l’appellativo “Motherfu**er”, espressione dello slang americano che significa – grossomodo – “figlio di buona donna”.

Un’uscita, ha detta di Lulù, più scherzosa che offensiva, e pronunciata probabilmente senza malizia, ma che ha fatto riemergere nella figlia di Bortuzzo alcune ombre del passato.

“Ti seguo sempre e ti stai dimostrando forte e indipendente”, scrive Rossella Corona nella lettera inviata al figlio. “Sappiamo quanto per te siano importanti i tuoi spazi e quanto non ami quando ti vengono tolti. C'è qualcuno che non riesce proprio a rispettarli. È stato infranto il tuo spazio personale nella tua stanza quando non c'eri. Chi ti ama non si comporta così, tu hai bisogno dei tuoi spazi. Quelle parole che ha detto Lulù, le ha dette anche chi ti ha sparato. Le parole in italiano o in inglese possono ferire anche chi ti sta accanto. Riconosci chi è sempre gentile con te e chi merita di starti vicino, che si tratti di amore o amicizia”.

La parola a cui fa riferimento la madre di Manuel è proprio l'esclamazione di Lulù, parole che a Manuele Bortuzzo portano alla memoria il più terribile dei dolori. “L'ultimo ricordo prima del buio, prima che mi sparassero, sono state quelle parole”, ha scandito Manuel in trasmissione, Che ha poi aggiunto: “Io e mamma abbiamo un rapporto più fisico che di parole, posso solo dirle che la amo tanto”.

Fra lui e Lulù, che comunque si è scusata spiegando come nelle sue parole non ci fosse alcuna intenzione di ferire il giovane, incidente chiarito e pace fatta.

