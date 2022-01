L'ammiraglia della rete pubblica ospita i Collage, che nel 1977 si fecero conoscere in tutta Italia con la hit “Due ragazzi nel sole”. La band olbiese sarà protagonista martedì nella trasmissione “Oggi è un altro giorno” che va in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 14, rigorosamente in diretta.

Nel salotto della conduttrice Serena Bortone prenderanno posto il frontman e leader vocale Tore Fazzi (basso elettrico) insieme a Fabio Nicosia (tastiere), Francesco Astara (batteria) e Uccio Soro (chitarre).

Tore Fazzi racconterà la storia dei Collage dalle origini ad oggi con tanti aneddoti sulla vita di gruppo, su quella propria, sulle circostanze che hanno portato all'attuale formazione, sul suo legame con le radici sarde che lo ha spinto a produrre un disco solista tutto in lingua sarda dove duetta con alcuni artisti isolani.

Ci sarà spazio sia per le improvvisazioni live con le canzoni che hanno caratterizzato i 45 anni di attività musicale del gruppo come “Sole rosso” e “Tu mi rubi l'anima” e anche per il tormentone lanciato l'anno scorso da Fazzi “Su pipiriolu”.

