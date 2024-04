La versione del 45 giri originale proponeva gli arrangiamenti del fuoriclasse Danilo Rea, il pianista che ha suonato con Chet Baker, Lee Konitz, John Scofield e Art Farmer, e di Aldo Tamborrelli, compositore di colonne sonore e anche paroliere di Rita Pavone. Era il 1986 e quei due brani di italo-disco, “Fragile” e “Live for Your love”, consacravano il talento della cantante cagliaritana Susy Pintus, sorella di Gigi, speaker principale di Radio Cagliari Centrale, una delle prime radio libere dell'Isola negli anni '70. Venerdì alle 18 al negozio di dischi Potente Record in via S. Domenico 52 a Cagliari, verrà presentata la ristampa delle due hit.

Alla presentazione interverrà Susy Pintus che dialogherà con Carlo Simula di Disco Segreta.

L'operazione rientra nella riscoperta di brani musicali poco noti degli anni ’70 e ’80 che sta portando avanti l'etichetta sassarese Disco Segreta, che ha ristampato "Fragile" e "Live for Your Love" in versione 12” mix, rimasterizzando le versioni originali e includendo due remix del produttore e DJ italiano Cosimo Mandorino noto come Cosmo Dance.

Seguirà DJ in store con una selezione di brani.

