Polemiche per quanto avvenuto a Pesaro, nel corso del concerto d’apertura della rassegna “Pesaro 2024 – Capitale italiana della Cultura”.

A far discutere sui social un “siparietto” innescato da Paolo Bonolis, che presentava la serata, con la direttrice dell’Ochestra Olimpia, ensemble musicale tutto al femminile, Francesca Perrotta.

Bonolis ha chiamato più volte Perrotta «signora», finché lei gli ha ricordato: «Può chiamarmi direttrice». Poi il conduttore ha definito «molto sexy» una percussionista e quando Perrotta ha spiegato che suonava il triangolo Bonolis ha scherzato: «Ah, anche Renato Zero...».

Parole che non sono state gradite dalla direttrice d’orchestra: «Ero lì perché avevo un ruolo. Non ero la signora Perrotta. Ero lì perché ero la direttrice», ha detto Perrotta in un’intervista al Quotidiano Nazionale. Quanto alle altre battute e alla percussionista definita “sexy”, la direttrice dell’Orchestra Olimpia ha spiegato: «Mi ha dato fastidio, ma non ho avuto la prontezza di rispondere. Era fuori luogo. Alla musicista ho detto che ero dispiaciuta, lei mi ha fatto un sorriso ed è finita lì. Siamo abituate a veder travalicare la sottile linea che va nel personale, in questo caso di basso livello perché sessuale: da sempre gli uomini esercitano un potere e le donne lo subiscono. Ma nessuna donna avrebbe presentato così un musicista chiamato a esibirsi davanti a 8mila persone».

