Ci sarà anche una giovane artista cagliaritana, la 21enne Zena Siriana Apolito, fra gli artisti partecipanti del K-Pop Party, “gara spettacolo” che vedrà la partecipazione da tutta Italia di cantanti e ballerini entusiasti della Korean way.

L’appuntamento durante la Korean Week, settimana di eventi dedicati alla Repubblica di Corea e in programma dal 24 al 30 maggio.

Da sempre amante della cultura orientale e della musica - studia canto dall’età di dieci anni - l’artista sarda nel 2013 dopo aver scoperto la boy band dei BTS si è innamorata del K-Pop e della cultura coreana. Questo interesse è poi cresciuto nel tempo, trovando in Sardegna anche altri appassionati del genere musicale, fino a portarla a essere selezionata per competere con gli altri finalisti del K-Pop Party.

Una passione che ha contagiato anche l’Italia, come testimonia Andrea Franceschini, fondatore di K Tiger, la prima (e unica) web radio dedicata al K-Pop e che raccoglie tra web e social ogni giorno più di 20mila contatti: “Il fenomeno K-Pop è la tendenza mondiale che negli ultimi tempi sta spopolando anche in Italia tra i giovani e i giovanissimi. Inizialmente diffuso soprattutto sui social media, in particolare TikTok, il Korean Pop si sta affermando sempre di più nel mondo della musica mainstream, trainato dall’indiscusso successo della famosissima band BTS”.

Il K-Pop è anche il fenomeno delle “dance cover”, una tendenza che attira migliaia di persone nel contest più importante d’Italia organizzato da Kaido Italia a Milano e Roma.

