Atteso in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia e pronto a debuttare il 2 ottobre, “Joker: Folie à Deux” scopre poco a poco nuovi dettagli e retroscena, dando mostra tra le ultime dichiarazioni degli attori e le anticipazioni estrapolate dal set di un progetto con ambizioni ben superiori al suo predecessore.

Con protagonisti l’immancabile Joaquin Phoenix nei panni del folle clown criminale e per la prima volta di Lady Gaga in quelli di Harley Quinn, l’ultimo numero della rivista “Empire” mostra una manciata di nuove immagini tratte direttamente dalla pellicola, anticipando alcuni particolari sulla trama e sulla stretta relazione tra i due personaggi.

Dalla foto che ritrae una scena ambientata in tribunale, si può supporre che Arthur Fleck - il vero nome di Joker - dovrà rispondere dell’uccisione di Murray Franklin, oltre alle responsabilità per aver causato i disordini a Gotham e la conseguente morte dei coniugi Thomas e Martha Wayne. Un’altra immagine svela quello che sembra un tentativo di evasione dal carcere di Arkham, vedremo a questo proposito come risponderà il personaggio di Brendan Gleeson, incaricato di mantenere l’ordine all’interno della struttura.

Nato con la volontà di portare avanti gli sviluppi del primo titolo ma in una veste totalmente rinnovata, “Joker, Folie à Deux” vede ancora una volta Joaquin Phoenix e il regista Todd Phillips impegnarsi insieme per dare forma a un personaggio complesso e ricco di sfumature. Come rivelato dallo stesso director: «Joaquin e io abbiamo sempre parlato di un altro film mentre stavamo girando il primo, solo perché amiamo il personaggio. Eravamo ossessionati da Arthur. Quasi ci scherzavamo su: oh, dovremmo prendere Arthur e fare questo!». A questo, la star premiata agli Oscar proprio per il ruolo di Joker ha aggiunto: «Ero curioso di approfondire il personaggio. Mi sembrava che si potesse metterlo in qualsiasi situazione e sarei stato interessato a vedere come l'avrebbe affrontata. Ho creato dei poster di film già realizzati, come Rosemary's Baby e Il Padrino, ci ho messo dentro Joker e li ho dati a Todd. Scherzavo sempre proponendogli di fare un Joker sullo spazio. Ero troppo affascinato al pensiero di dove sarebbe finito».

Anche sulla chimica tra i due protagonisti si è discusso a lungo. Sempre in esclusiva per la rivista Empire, Phoenix ha rilasciato un’intervista in cui svela la reazione di Lady Gaga dopo averlo sentito cantare per la prima volta sul set. Da quanto traspare, l’impressione della sua collega sembra sia stata enormemente positiva: «Mi sembra di ricordare che le sia andato di traverso il caffè la prima volta che ho cantato, quindi è stata una bella sensazione, è stato emozionante e mi ha fatto sentire sicuro di me».

Ricordando poi i consigli ricevuti durante le riprese, ha aggiunto: «(Mi diceva) segui quello che senti, va bene. Per qualcuno che non è un interprete in quel senso, può essere... scomodo farlo, ma anche molto elettrizzante».

Al pari del suo partner, anche l’attrice e diva della musica ha dovuto compiere un lavoro specifico per il suo personaggio. Cercando di liberarsi dall’immagine di popstar arrivando perfino ad eseguire delle note stonate, Lady Gaga ha svelato ad Empire alcune fasi del processo che ha dato vita a Lee/Harley Quinn: «Ci sono parecchie note stonate nei panni di Lee. Sono una cantante professionista, giusto? Quindi anche il mio respiro era diverso quando cantavo nel ruolo di Lee. Quando respiro per cantare sul palco ho questo modo molto controllato per assicurarmi di essere intonata e che sia sostenuto al ritmo e ai tempi giusti. Ma Lee non potrebbe mai sapere come fare tutto questo. Sto interpretando un personaggio, quindi ho lavorato molto sul modo in cui cantavo per far arrivare la voce da Lee e non da me come performer. È stato diverso rispetto a qualsiasi cosa abbia mai fatto prima, i numeri musicali sono un'estensione del dialogo e non l'inizio di una canzone senza un'apparente motivazione».

© Riproduzione riservata