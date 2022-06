È Nicolas Vaporidis il vincitore della 16esima edizione dell’Isola dei Famosi.

L’annuncio all’una e venti di notte, per una vittoria che appariva ormai quasi scontata: dopo un esordio un po’ “spigoloso”, l’attore era infatti senz’altro il più amato dal pubblico. Vaporidis ha vinto nello scontro finale con Luca Daffrè al termine di una puntata ricca di emozioni. Terzo posto per Carmen Di Pietro, quarta Mercedesz Henger, quinta Marialaura De Vitis e sesto Nick Luciani.

L’attore, diventato famoso grazie a film di Fausto Brizzi come “Notte prima degli esami” e “Maschi contro femmine”, si porta a casa un montepremi di 100mila euro, parte del quale sarà devoluto in beneficenza.

Quarant’anni, Vaporidis si era allontanato negli ultimi anni dal mondo dello spettacolo per realizzare un suo sogno: l’apertura di un ristorante a Londra, il Taverna Trastevere London, proprio nella City.

Quanto alla vita privata, dopo essere stato fidanzato con Cristiana Capotondi e Ilaria Spada, nel 2012 ha sposato Giorgia Surina dalla quale ha poi divorziato nel 2014.

Si conclude così la stagione più lunga di sempre dell’Isola dei Famosi, al via il 21 marzo scorso con ben 25 puntate in diretta condotte da Ilary Blasi, affiancata in studio da Vladimir Luxuria, Nicola Salvino e da Alvin nel ruolo di inviato.

