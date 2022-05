È miracolosamente rimasta illesa Aimee Osbourne, figlia 38enne di Ozzy e Sharon Osbourne, dopo che un grosso incendio si è sviluppato in uno studio di registrazione di Hollywood, in Lexington Avenue.

La donna è riuscita a fuggire insieme al suo produttore mentre un uomo è stato trovato ormai senza vita dopo aver respirato il fumo, altre due persone sono state portate in ospedale in condizioni non gravi.

Danni incalcolabili al momento, sono andate distrutte tutte le attrezzature produttori, musicisti, mixer e artisti. Per non ora non sono chiare le cause del rogo.

