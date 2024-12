C’è spazio per “Il Signore degli Anelli” anche nel mondo dell’animazione. Come dimostrato anzitempo col classico del 1978, a darne ulteriore prova è il nuovissimo “La Guerra dei Rohirrim”, lungometraggio diretto da Kenji Kamiyama - noto in particolare per gli ultimi adattamenti dell’opera cyberpunk “Ghost in the Shell” e la per serie anime “Blade Runner: Black Lotus” - in collaborazione con Peter Jackson nelle vesti di produttore esecutivo. Descritto da Warner Bros come “un viaggio innovativo nella Terra di Mezzo”, il titolo affronterà un episodio meno noto delle avventure di J.R.R. Tolkien; in un’epoca tra gli eventi dello show televisivo “Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere” e quelli della trilogia cinematografica che ha debuttato nel 2001. Nell’originale mix di stile occidentale e animazione giapponese, assisteremo all’epica battaglia tra i Rohirrim, il valoroso popolo del regno di Rohan, e la razza dei Dunlendings, gli uomini schieratisi al fianco di Saruman il Bianco.

Dopo l’assalto improvviso di Wulf, un Dunlendings determinato a vendicare la morte del padre, il re di Rohan Helm Hammerhand darà il via a uno scontro che diverrà leggenda nei secoli a venire. Al suo fianco, la figlia Hèra guiderà la resistenza per impedire con ogni mezzo la distruzione del suo popolo. Con un cast vocale d’eccezione, tra cui la star di “Succession” Brian Cox che interpreta re Helm e Miranda Otto di ritorno nei panni di Éowyn dopo le precedenti apparizioni nei film di Jackson, “La Guerra dei Rohirrim” si scontrerà con “Kraven: il Cacciatore” di Sony Pictures per decretare il miglior esito al botteghino. Dopo la strategia adottata per il cinecomic Marvel di diffondere in rete i primi otto minuti di proiezione, anche Warner ha pensato di agire allo stesso modo per promuovere il film animato. In attesa dell’uscita fissata al 13 dicembre negli Stati Uniti e in Italia il 1 gennaio 2025, possiamo così assistere agli otto minuti iniziali di “La Guerra dei Rohirrim” sul canale ufficiale X di Warner Bros. Pictures. A canalizzare l’attenzione sul titolo sono state anche le opinioni della critica specializzata.

Il co-conduttore di The Movie Podcast Daniel Baptista lo ha definito: “un ruggente ritorno alla Terra di Mezzo con splendide animazioni che intrecciano meravigliosamente la visione cinematografica di Peter Jackson con l'arte degli anime. Questo è Il Signore degli Anelli come non l'abbiamo mai visto prima. Un po' troppo lungo, ma è così è bello essere tornati.” E a seguire, il collega Anthony Gagliardi ha aggiunto: “La Guerra di Rohirrim è mozzafiato, possiede un afflato cinematografico offrendo battaglie emozionanti e design sorprendenti. Dove non è all'altezza è nella sua storia, che non riesce a impressionare o a fornire personaggi memorabili”. Per conto di Mama's Geeky, ha scritto invece Tessa Smith: “Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim è una grande aggiunta all'iconico franchise. Perfetto per famiglie con adolescenti e fan di Tolkien, esplora in profondità la tradizione, offre una storia avvincente, regala azione folle e presenta cameo emozionanti”.

E non meno entusiasmati i feedback di Britany Murphy per Muses of Media: “La Guerra dei Rohirrim è un fantastico viaggio indietro nella Terra di Mezzo. Con un cast vocale eccezionale, un'animazione strepitosa e la superba regia di Kenji Kamiyama, il film è assolutamente da guardare sul grande schermo, con la sua azione epica e le maestose sequenze di battaglia”. In attesa che il film esca nelle sale, continuano a giungere novità sul prossimo live action “The Hunt For Gollum”. Nell’ultima intervista rilasciata a The Playlist, la sceneggiatrice e produttrice della saga Philippa Boyens ha affermato di essere più che lieta di tornare a lavorare con l’attore Viggo Mortensen - storico interprete di Aragorn - se dovesse crearsi l’occasione giusta. Su questo ha dichiarato: “Onestamente è una scelta che spetta interamente a Viggo, dal punto di vista collaborativo, e noi siamo in una delle prime fasi dello sviluppo. Ho parlato con Viggo, Andy Serkis ha parlato con lui, Peter Jackson ha parlato con lui, ci siamo tutti parlati a vicenda e, onestamente, non riesco a immaginare nessuno di diverso nel ruolo di Aragorn, ma spetta completamente e interamente a lui”.

