Saranno girate in Barbagia e soprattutto all'Asinara le scene di "Bandidos e Balentes, la resa dei conti", il seguito della prima pellicola che nelle ultime settimane ha ricevuto riconoscimenti prestigiosi in ogni parte del mondo. Naturalmente regista e produttore del film sarà Fabio Manuel Mulas, che però stavolta si avvarrà della collaborazione del regista partenopeo Enzo Acri, autore di numerosi film di successo ("Un camorrista per bene", "Donna di rispetto"), collaboratore storico del regista sardo Nanni Loy e attualmente impegnato nella serie televisiva "Narcos".

"Questo film, rispetto al primo, vuole raccontare come negli anni ‘60 la Sardegna abbia tentato di uscire dallo stereotipo del banditismo e dei sequestri di persona - spiega Fabio Manuel Mulas - La nuova pellicola ripercorre fatti realmente accaduti ed è sempre un contenitore della lingua e delle tradizioni sarde. Come sardi saranno diversi attori protagonisti, affiancati, specie nelle scene carcerarie, da attori partenopei. Non vedo l'ora - conclude - di cominciare col primo ciak".

Le riprese esterne dovrebbero iniziare a fine primavera all’Asinara, ex sede di numerose diramazioni carcerarie e dal 1997 Parco nazionale e Area marina protetta, che proprio in questo periodo offre i colori e le atmosfere migliori.

© Riproduzione riservata