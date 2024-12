Un capolavoro della musica barocca riletto in chiave jazz. Domenica doppio appuntamento al Teatro Verdi di Sassari (alle 11 e alle 18) con "New Seasons" la composizione del sassofonista Francesco Santucci realizzata per il “To be in Jazz. I concerti aperitivo”, organizzato dall’Associazione Blue Note Orchestra/Orchestra Jazz della Sardegna, in coproduzione con la Cooperativa Teatro e/o Musica.

L'Orchestra Jazz della Sardegna porterà sul palco un progetto particolarissimo, diretto da Gavino Mele e scritto dallo storico sax alto dell’Orchestra della Rai, il perugino Francesco Santucci. Collaboratore tra i tanti di Ray Charles e Sting, Santucci su richiesta della RTS Big Band, l’orchestra della radio televisione serba, ha elaborato "New Seasons", nel quale rilegge una delle opere più celebrate del repertorio barocco, le immortali Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi, selezionando i movimenti che più si prestano ad essere arrangiati per una Big Band.

Un repertorio quindi insolito per il jazz, raramente affrontato al di fuori dell’ambito di genere, che Santucci sa rendere con un risultato di grande naturalezza e raffinatezza, aggiungendo un tocco speciale negli arrangiamenti appositamente scritti per l’OJS.

Dopo il concerto mattutino, gli esperti del Museo del Vino cureranno la presentazione e la degustazione dei vini della Cantina Li Duni di Badesi.

