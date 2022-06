Il ritorno di Luca Jurman a Cagliari. L’artista milanese, piano e voce, è il protagonista insieme a Federico Malaman (basso) e Daniele Russo (batteria) del concerto in programma al Bflat (in via del Pozzetto) il 10 e 11 giugno con inizio alle 21.30.

Jurman ha debuttato giovanissimo nel mondo della soul music. Ha collaborato con grandi interpreti come Eros Ramazzotti, Laura Pausini, Randy Crawford , Phil Collins. È stato il primo italiano a pubblicare un live con l’etichetta BlueNote, registrato all’omonimo jazz club di Milano.

Ha dato vita a cinque album, tra cui “Back to...” con la partecipazione degli Incognito. Continua a dedicarsi ai concerti dal vivo e alla didattica musicale. Oggi, dopo essere stato per alcuni anni “professore” degli allievi cantanti di “Amici”, è uno dei riferimenti principali per la scuola di canto moderno in Italia.

