Da buon padrone di casa, Salmo chiude il Red Valley 2024. E lo fa alle 4 del mattino, davanti a un’arena ancora gremita, mandando in archivio quella che, via social, l’organizzazione definisce “l’edizione più incredibile di sempre”.

L’ottava, terza a Olbia, è un successo in termini di pubblico, con 118175 presenze registrate in quattro giorni: il record di 105mila dell’anno scorso è battuto. Oltre 50 gli artisti che hanno calcato il palco della Olbia Arena dal 14 al 17 agosto, col botto finale dell’ultima serata che ha visto alternarsi sul Volcano Stage – già calcato nelle date precedenti da (tra gli altri) Ghali, Gigi D’Agostino, Macklemore, Gazzelle, Max Pezzali, Tommaso Paradiso, Rose Villain, Geolier e Sfera Ebbasta – anche Annalisa, Irama, Coez & Frah Quintale e i Club Dogo.

Puntualissima rispetto alla scaletta, Annalisa, che chiude in Gallura il suo tour, ha fatto ballare i 30mila della Olbia Arena al ritmo di “Euforia”, “Ragazza sola”, “Mon Amour”, “Sweet Dreams (Are Made of This)”, “Eva+Eva”, “Nuda”, “Disco Paradise”, “Bellissima” e, direttamente dall’ultimo Festival di Sanremo, “Sinceramente”, tirando la volata a Irama (“Tu no” e “Ovunque sarai”, “Nera”, “Bazooka”, “La genesi del tuo colore”).

In ritardo di 20’, Coez & Frah Quintale si fanno perdonare col loro show, prima di lasciare la scena ai Club Dogo, nella formazione Guè, Jake La Furia e Don Joe, e a Salmo, protagonista prima con Noyz, poi del suo esclusivo dj set. Arrivederci al 2025. Per nuovi record.

