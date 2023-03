Tra le prime artiste che si esibiranno quest’anno a Time in jazz c’è Serena Brancale. Il 9 agosto la cantante, polistrumentista e compositrice pugliese proporrà al pubblico del festival ideato e diretto da Paolo Fresu il suo progetto “Soula”.

Una versione “one girl band” del suo terzo e più recente album, “Je so accussì”, pubblicato giusto un anno fa a marzo. Un concerto in cui, accompagnandosi con pianoforte, loop station e batteria elettronica, Brancale, classe 1989, mescola ironia e musica, parole e immagini, emozioni e vita da artista legando il pop al jazz, R’n’b’ e soul.

La 36ª edizione di Time in jazz, di scena a Berchidda e dintorni dall'8 al 16 agosto, svela così il volto della prima artista femminile dopo i nomi già annunciati di Eivind Aarset col suo quartetto, Roberto Ottaviano in duo con Rob Luft e il cast del progetto “Good Old Boys Grand Orchestra”, ovvero Colle der Fomento, Kaos e Dj Craim, e il quartetto La Batteria. Per il resto del cartellone sarà necessario attendere il 21 aprile, quando Fresu ufficializzerà il programma definitivo dei concerti e degli eventi collaterali.

