Bach, Mendelssohn e Liszt nel programma del pianista Gianmichele Milia che mercoledì 2 ottobre alle 19 si esibisce in Sala Sassu al Conservatorio di Sassari. L'appuntamento è nel cartellone della rassegna di musica da camera “I mercoledì del Conservatorio”. Il concerto è a ingresso libero e gratuito.

Allievo del “Canepa” di Sassari al terzo anno di Pianoforte, l'olbiese Gianmichele Milia sta studiando col docente Mariano Meloni. Nel 2023 ha frequentato il primo semestre di studi seguendo il progetto Erasmus+ a Sofia in Bulgaria con Georgi Boykin.

La scaletta della serata prevede l'apertura con Toccata in mi minore BWV914 di Johann Sebastian Bach, a seguire la Fantasia in fa diesis minore op. 28 di Felix Mendelssohn e in chiusura la Sonata in si minoreS178 di Franz Liszt.

