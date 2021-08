Procedure per il Green pass al via per il teatro Lirico di Cagliari e la prima prova è stata sueprata.

All’Arena del Parco della Musica gli spettatori si sono messi ordinatamente in fila per il controllo del documento, scansionato dal personale del Lirico attraverso l'app scaricata sullo smartphone.

Tutto si è svolto velocemente senza assembramenti o rallentamenti: “Documento di identità e Green pass alla mano”, è stato chiesto al pubblico davanti al cancello di piazza Nazzari. A seguire, controllo della temperatura e igienizzazione delle mani.

La serata di ieri era il penultimo appuntamento con la rassegna estiva "classicalparco", e ha visto protagonista Arthur Fagen, apprezzato direttore newyorkese che ha guidato orchestra e coro del Lirico.

E questa sera si replica.

