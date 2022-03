Seconda tappa sull'Isola per The Jazz Club Network 2022, originale viaggio musicale organizzato da CeDAC/Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna in collaborazione con Sardegna Concerti.

Dopo lo swing del trio capitanato dal pianista americano Danny Grissett, tocca al batterista venezuelano Pancho Montañez, classe 1978, animare le prossime serate dei tre jazzclub sparsi per la Sardegna.

Montañez salirà sul palco assieme al suo quartetto stasera, giovedì 3 marzo, al Vecchio Mulino di Sassari (alle 21), domani al Poco Loco di Alghero alla stessa ora e sabato al Teatro Massimo di Cagliari con inizio alle 22.30.

Un vero e proprio tour, dal nord al sud dell'Isola, per il batterista che da una decina di anni ha scelto di vivere a Valencia in Spagna.

Studi al Berklee College of Music-Valencia Campus, Pancho Montañez nel corso della sua carriera ha avuto l'opportunità di condividere palcoscenici con artisti della statura di Jorge Pardo, Olga Román o Perico Sambeat.

Il progetto che porta in scena sull'Isola si intitola "Yeya" e prende il nome da un album, sua seconda produzione discografica, che vede la partecipazione di musicisti di fama, da Daniels Orts al piano, Santiago Peláez alla chitarra e Ricardo Osorno al contrabbasso/basso elettrico. Un lavoro artistico che esplora le tonalità musicali del suo nativo Venezuela, giocando con i colori del profondo Mediterraneo e dell'originale mondo dei tamburi afroamericani.

Un album pieno di ritmi intricati, trame di colori e melodie che contribuiscono alla combinazione di esperienze e contesti musicali dei membri della band.

Il green pass rafforzato e la mascherina sono obbligatori per assistere a tutti i concerti.

L.P.

© Riproduzione riservata