Terence Hill si prepara a lasciare Don Matteo dopo ben tredici stagioni. Una notizia che ha lasciato gli appassionati a bocca aperta, le cui ragioni sono state spiegate in un’intervista al settimanale Di Più dal figlio Jess Hill.

“Anche se sembra infaticabile, papà non è più un ragazzino”, ha detto il figlio dell’attore ormai 82enne.

"Sente il bisogno di dedicarsi ad altro e anche di trascorrere più tempo con mia mamma”, ha spiegato Jess, confermando che l’uscita di scena, ancora non ufficializzata dalla produzione, ci sarà.

“Lascerà Don Matteo come ha fatto con Un passo dal cielo. Queste serie lo impegnano per lunghi mesi sul set, ogni giorno. Farà altre cose, meno impegnative”, ha aggiunto.

L’attore dunque lascerà la serie ambientata in Umbria, prima a Gubbio e poi a Spoleto, come già ha fatto con “Un passo dal cielo”. Lì è stato sostituito da Daniele Liotti, qui quella con Raoul Bova non sarà una vera e propria sostituzione.

Gli sceneggiatori stanno cercando un modo per omaggiare il pilastro della fiction, che ora dunque si dedicherà a lavori meno impegnativi e che gli consentano di passare più tempo con la moglie Lori Zwicklbauer.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata