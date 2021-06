Riconoscimento importante per la cooperativa “Le Ragazze Terribili” che organizza da 23 anni il Festival Abbabula, dedicato alla musica e parole d'autore. L'evento è l'unico di un'impresa culturale dello spettacolo sarda ad essersi aggiudicato il bando promosso da “Scena Unita” per aiutare la ripartenza degli eventi dal vivo. L'iniziativa "Scena Unita – per i lavoratori della musica e dello spettacolo" è nata nei mesi scorsi come risposta del mondo degli artisti e della musica per supportare in modo diretto gli addetti ai lavori, penalizzati dalla chiusura causata dalla pandemia.

Tra i promotori del Fondo che ha raccolto due milioni e mezzo di euro per i progetti e gli investimenti, ci sono il rapper Fedez e il cantautore Manuel Agnelli, ai quali sono seguiti un nutrito elenco di big della musica e dello spettacolo che vanno da Achille Lauro ad Al Bano, da Antonello Venditti a Carlo Verdone, da Fiorello a Gianni Morandi, da Maria De Filippi a Vasco Rossi.

Barbara Vargiu ha partecipato questa mattina alla conferenza stampa nazionale presentata da Cristina Parodi come direttore artistico del festival sassarese. Spiega con orgoglio: “Su 1.200 domande pervenute, solo 106 gli eventi premiati, tra i quali c’è il nostro Abbabula”.

Il festival, in scena a Sassari dal 28 luglio al 3 agosto, porterà sul palco Samuele Bersani, Fatoumata Diawara, Ariete, Low Red e Uomini in Frac, formazione che omaggerà Domenico Modugno con un sestetto d'eccezione formato da Peppe Servillo (voce), Javier Girotto (sax), Fabrizio Bosso (tromba), Rita Marcotulli (pianoforte), Furio Di Castri (contrabbasso) e Mattia Barbieri (batteria).

© Riproduzione riservata