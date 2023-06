Un musicista sardo ai vertici della classifica internazionale. Il deejay e producer Sandro Puddu ha raggiunto la Top 10 di Beatport (piattaforma specializzata in musica dance elettronica, funky house e musica di diversi generi) con il suo ultimo lavoro “You’re Simply the Best” basato sul celebre brano di Tina Turner, la regina del rock scomparsa lo scorso 24 maggio all’età di 83 anni.

Un risultato clamoroso per l’artista originario di Macomer (da alcuni anni risiede a Samugheo in Provincia di Oristano) che nelle scorse settimane aveva già ottenuto un importante successo internazionale entrando in pianta stabile nelle prime 30 posizioni con un nuovo sound basato sulla musica dei Bee Gees. «In questo momento sono in nona posizione nella classifica mondiale, è una soddisfazione immensa, devo però questo risultato anche al grande lavoro svolto dall’etichetta Acetone di Jens Lissat e Maurizio Nari che fin da subito ha scommesso sulla potenzialità del mia musica», racconta Puddu, che sta preparando il tour in giro per il mondo. Le prime tappe a maggio in Italia, poi a Ibizia e in Germania, Olanda, Svizzera, Gran Bretagna e America del Nord.

Complice anche la recente scomparsa di Tina Turner, il brano rivisitato dall’artista sardo ha rapidamente scalato diverse classifiche internazionali. «In Australia è al primo posto su ITunes per quanto riguarda il genere Funky», conclude Puddu.

