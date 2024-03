Chitarrista nei Seven Miles durante gli anni '80 e '90, Stefano Cossiga porta avanti dal 2016 la carriera solistica. Giovedì al Teatro Astra di Sassari (inizio alle 21) presenterà il suo ultimo album “Mondostrano”.

Il secondo lavoro dell'artista sassarese dopo "Moltitudine" si concentra sul tema del coraggio di scegliere e di credere in qualcosa. I brani esplorano così un percorso umano che mette in musica il bisogno di portare avanti un progetto artistico in un mondo che pare mutare pelle per mantenersi però immancabilmente inalterato e, per l’appunto, strano.

Sul palco dell’Astra Stefano Cossiga sarà accompagnato da: Mauro Piu al basso, Fabrizio Cherubini alla batteria con il contributo vocale di Daniela Cossiga. Ospiti d'onore Gavino Riva e Gianmario "Jim" Solinas.

L'appuntamento è inserito nella rassegna "Atrale", dedicata a danza, musica, teatro e videoarte, organizzata dal gruppo musicale Bertas e dalla compagnia teatrale la Botte e il Cilindro.

