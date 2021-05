Impossibile incasellare in un genere l'artista nato a Roma, ma sassarese da quando aveva tre anni e mezzo. In 25 anni di attività Pietro Sanna ha oscillato tra reggae , funky, ska, rock, blues, folk-alternative, con testi in sassarese, sardo e italiano. Leader e voce dei Sonos de Manos (ha prodotto ben quattro album) e RadiosonoS, da qualche anno Pietro Sanna si è dedicato alla produzione da solista.

Il suo ultimo lavoro musicale è un singolo dal titolo “Temptation”, brano di Tom Waits. Dalla voce roca “immersa nel whisky” del cantautore statunitense, a quella ironica di Pietro Sanna. E se nel brano originale la tentazione è una lei “fatta di fumo”, nel testo rivisitato da Gavinuccio Canu con parti in italiano e in sassarese, la tentazione è un amore che sta aspettando Salvatore “acciaradda a lu balconi” affacciata al balcone.

L'arrangiamento musicale è stato fatto da Gianluca Gadau presso Apache Studio Sassari.

“Temptation” farà parte del prossimo disco di Pietro Sanna, che è già in fase di preparazione. Il cantautore sassarese promette sorprese e commistione di generi, come è nel suo stile.

