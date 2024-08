Si preannuncia come uno degli spettacoli più emozionanti di fine estate. I "Tenores di Orosei Antoni Milia" nella Grotta di Nettuno, per un “silent concert” previsto per domenica 25 agosto alle 19. Il programma è lo stesso dell'acclamata esibizione di Diodato che si è svolta lo scorso 28 luglio: partenza alle 18 dal porto di Alghero, traversata al calar del sole con un emozionante passaggio sotto le falesie di Capo Caccia, visita guidata nella grotta prima di indossare le cuffie per ascoltare le voci dei Tenores.

L’esibizione dal vivo è pensata per garantire il massimo rispetto del delicato sistema carsico della Grotta e non prevede utilizzo di amplificazione, ma un allestimento minimal, che contribuisce a rendere “immersiva” e speciale l’esperienza di ascolto che avviene attraverso cuffie wireless distribuite a ogni spettatore a bordo della motonave.

L’evento è organizzato dalla Fondazione Alghero e dal Comune di Alghero, in collaborazione con il Festival Abbabula 2024.



