Con una foto davanti al teatro più celebre d’Italia i Tenores di Bitti “Remunnu ‘e Locu” hanno comunicato ai fan: «Siamo a Sanremo da qualche giorno per le prove. Manca poco alla sera del 9 febbraio, quando al Teatro Ariston e canteremo con Mahmood, in occasione della 74esima edizione del Festival più importante della musica italiana».

Centinaia i like e i commenti di plauso, fra cui è spiccato anche quello dello stesso cantante originario di Orosei (“Ajò").

L’ennesimo successo per il sodalizio fondato nel 1974 da Daniele Cossellu, Piero Sanna, Salvatore Bandinu e Tancredi Tucconi, reduce da tournèe in tutti e cinque i continenti e da esibizioni con musicisti di spessore come Lester Bowie, Ornette Coleman, Frank Zappa e Peter Gabriel.

E mentre nell’isola cresce di ora in ora l’entusiasmo intorno alla compagine barbaricina, la quaterna composta da Dino Ruiu (voce), Andrea Sella (mezza voce), Mario Pira (Basso) e Pierluigi Giorno (Contra), è in full immersion con le prove in vista della serata cover, nel corso della quale si esibirà con Mahmood proponendo il brano "Come è profondo il mare” di Lucio Dalla.

