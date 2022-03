È una prima assoluta per la Sardegna con una formazione acclamata in tutto il mondo: i Solisti del Teatro alla Scala si esibiranno giovedì alle 21 nella Sala Sassu del Conservatorio Canepa di Sassari. Apertura in grande stile per l'edizione numero 20 della rassegna cameristica sassarese organizzata dall'associazione Ellipsis in collaborazione col conservatorio.

Proporrà parafrasi da opere di Bellini, Verdi e Donizetti il trio formato da Francesco Di Rosa (oboe), Fabrizio Meloni (clarinetto) e Takahiro Yoshikawa (pianoforte).

Il 22 marzo il protagonista è Davide Formisano, considerato il miglior flautista vivente e per tanti anni Primo Flauto Solista della Scala. Sarà accompagnato dal pianista Michele Nurchis e dal flautista Tony Chessa.

Concerto per due pianoforti il 31 marzo, con Maurizio Barboro e Claudio Proietti.

Cambio di palco l'11 aprile col tradizionale concerto del Lunedì Santo che si terrà nella Chiesa di San Giacomo: il Coro dell'Associazione Polifonica Santa Cecilia sarà diretto da Matteo Taras.

Si ritorna nella Sala Sassu del Conservatorio per gli altri concerti: il fagottista Antonino Cicero in duo col pianista Fabrizio Mocata (26 aprile), il pianista Francesco Mirabella (2 maggio), il Klaviol Trio (9 maggio), il Trio Granados (20 maggio), il pianista Pasquale Iannone (23 maggio) e infine il violinista Franco Mezzena, accompagnato al pianoforte da Stefano Giavazzi per la data conclusiva del 30 maggio.

