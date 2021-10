Continua la clamorosa ascesa dei Maneskin.

Dopo la vittoria a Sanremo e all’Eurovision Song Contest e aver scalato le classifiche mondiali con milioni e milioni di streaming, la band romana sbarca in America nel popolarissimo Tonight Show di Jimmy Fallon, studio in cui sono passate tutte le star più importanti del mondo.

"Debuttano sulla tv americana da noi”, è l’annuncio orgoglioso di Jimmy Fallon, che si scatena suonando strumenti invisibili sulle note della cover di “Beggin’” e poi lancia la bomba: “Il 6 novembre apriranno il concerto dei Rolling Stones”.

Prima della straordinaria data a Las Vegas, Victoria, Damiano, Ethan e Thomas canteranno stasera al Bowery Ballroom di New York e lunedì primo novembre al Roxy Theatre di Los Angeles. Da Jimmy Fallon si sono esibiti con “Beggin’”, brano dei The Four Season che proposero anni fa a “X Factor”, e il loro nuovo singolo “Mammamia”, al 48esimo posto al suo esordio nella classifica settimanale Global di Spotify.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata