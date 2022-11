Il doloroso annuncio è arrivato nel corso di una cerimonia a Cleveland per festeggiare l’ingresso dei Duran Duran nella Rock And Roll Hall Of Fame: il chitarrista Andy Taylor ha il cancro.

Il leader della band, Simone Le Bon, ha letto una lettera aperta firmata da Taylor in cui spiega che la malattia gli è stata diagnostica oltre 4 anni fa, si tratta di un cancro alla prostata metastatico in stadio 4.

E non ci sono cure: “Nonostante gli sforzi eccezionali della mia squadra, ho dovuto essere onesto in quanto sia fisicamente che mentalmente sarei andato oltre i miei limiti. Tuttavia, niente di tutto dovrebbe sminuire ciò che questa band (con o senza di me) ha raggiunto in 44 anni", ha aggiunto il chitarrista.

"Amiamo molto Andy. Non starò qui a piangere, sarebbe inappropriato, ma è così che ci si sente", ha commentato Le Bon.

