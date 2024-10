Un grande spettacolo per Sassari come omaggio per il quarantennale della associazione Arabesque. Sabato alle 19 il Teatro Verdi ospita il Gala della Danza che avrà per protagonisti i ballerini del Teatro alla Scala di Milano.

La scuola sassarese fondata da Maria Grazia Deliperi in questi quattro decenni ha formato decine e decine di ragazze.

Li ha fatti debuttare sul palco e ha portato in città i massimi esponenti della danza: Carla Fracci, Raffaele Paganini e Luciana Savignano, giusto per ricordarne qualcuno.

Sabato, oltre alle allieve di Arabesque si esibiranno i primi ballerini della Scala Martina Arduino e Marco Agostino, la solista Camilla Cerulli e tre esponenti del corpo di ballo Giordana Granata, Francesco Mascia e Alessandro Paoloni.

In scena alcune suites dei balletti più iconici e coreografie dal repertorio neoclassico e contemporaneo. Presenta la serata Francesca Rossi.

