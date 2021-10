Intervista a tutto tondo a Verissimo per Gianluca Grignani. Il cantante ha parlato di tutto: il rapporto con le case discografiche e quello coi figli, la separazione da Francesca Dall’Oglio e la morte di una cara amica per leucemia.

E, soprattutto, ha rivelato per la prima volta gli abusi subiti da un pedofilo quando era bambino. Un’esperienza che lo ha “cambiato per sempre”.

“Nel 1982, quando avevo undici anni, ho avuto un incontro con un pedofilo. Si sedeva sopra di me e mi chiedeva di avere un rapporto con lui. ‘Ma le bambine non ti piacciono?’, gli dicevo”, il suo racconto.

Ma “questa persona non poteva avere da me quello che voleva – ha detto Grignani – e per questo mi picchiava”.

I genitori del cantante hanno deciso di non denunciarlo: “Hanno sbagliato. Mia madre avrebbe voluto, mio padre, non so per quale motivo, ha preferito non farlo. Un errore, certa gente non va perdonata”.

Da quel periodo “il mio sorriso è diventato più amaro, mi sono sentito in colpa e questa sensazione è sbagliata”.

Oggi “finalmente” ne parla con libertà e leggerezza. “Sono in una fase della vita strana. Sono molto libero ed è per questo che mi emoziono e piango con così tanta facilità davanti a tutta Italia, nonostante la mia figura. Sono pianti liberatori”.

