#Carletto, tanti amici, tutti insieme è il titolo della serata che il 21 settembre al CineTeatro Astra di Sassari vedrà sul palco tanti artisti sassaresi (a partire dalle 20) che ricorderanno Carlo Valle, l'attore scomparso un anno fa.

«Investite in cultura, non consegnate medaglie» scrisse sui social l'artista milanese trapiantato da decenni a Sassari. L’iniziativa è organizzata dall'associazione culturale Carlo Valle, nata a Sassari lo scorso luglio con l’obiettivo di tutelare il patrimonio artistico e umano dell’attore e creare una fondazione a suo nome. L’obiettivo è dare voce alla sua arte, alle sue parole, ai suoi scritti, rendendo fruibile l’immenso materiale che ha lasciato, affinché chiunque, giovani soprattutto, possano entrare a fare parte del mondo straordinario di Carlo, fatto di amore per il teatro, la recitazione e l’arte in generale.

Si esibiranno sul palco del Cine Teatro Astra molti artisti, amici di Carlo, come Mariano Melis, Andrea Enrico, La Trave nell’Okkio, Margherita Nurra, Paolo Valle, Ornella Porcu, Leonardo Boscani, Pier Natale Sanna della compagnia Paco Mustela, Giovanni Sanna Passino, Alfredo Ruscitto, Margherita Massidda (Scarpette Rosse), Gabriele Sisifo Sechi, Rita Casiddu, Salvatore Delogu, Giovanni Vargiu, Roberto Maria Desiato, Laura Calvia e Daniele Coni (Bobò Scianel), Fiammetta Moretti, Simone Gelsomino (La luna del pomeriggio), Denise Gueye, Nello Rubattu e Marcellino DJ.

Il ricavato della serata servirà a sostenere la creazione di una Fondazione dedicata a Carlo Valle.

