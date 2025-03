Francesco Sarcina denuncia l'ex moglie Clizia Incorvaia.

Il cantante delle Vibrazioni accusa l’influencer di sottoporre loro figlia di 9 anni a una sovraesposizione mediatica, tra social e campagne pubblicitarie, per le quali lui non ha dato alcuna autorizzazione.

«Alle mie richieste via messaggistica rivolte alla signora Incorvaia di cessare di utilizzare l’immagine di nostra figlia sui social e a fini pubblicitari, la stessa mi ha risposto testualmente: "Io campo grazie ai brand di moda e pago la scuola, vestiti, etc", come da screenshot che si allega; ammettendo dunque che l’immagine della bambina viene utilizzata anche al fine di trarne un profitto economico senza alcuna autorizzazione e controllo dello scrivente su siffatta gestione», avrebbe scritto Sarcina nel documento riportato da Repubblica.

Sarcina e Incorvaia sono stati sposati per quattro anni, dal 2015 al 2019. Poi la brusca rottura e la voce del tradimento con Riccardo Scamarcio, che fu il di lui testimone di nozze. Da parte sua Incorvaia ha ammesso il flirt: «Ma eravamo già separati». Scamarcio è tornato sul caso a Belve: «Francesco Sarcina era un mio grande amico. Lo pensavo. E invece no, perché non mi ha mai voluto ascoltare. Questa vicenda mi fa talmente orrore che non ne voglio parlare».

Oggi Incorvaia è sposata con Paolo Ciavarro, figlio di Massimo Ciavarro e Eleonora Giorgi, morta il 3 marzo scorso per un tumore. I due sono genitori del piccolo Gabriele. Sarcina invece è convolato a nozze l’anno scorso con Nayra Garibo: hanno una figlia, Yelaiah, nata nel 2021.

