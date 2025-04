Viste le richieste si sono aggiunti sei nuovi appuntamenti live per il tour "Angelo-Venti" con cui Francesco Renga celebra insieme al suo pubblico i 20 anni di "Angelo" l’iconico brano con cui nel 2005 vinse il Festival di Sanremo.

Il cantautore originario di Tula per parte di padre farà tappa il 27 giugno in piazza Cattedrale a Oristano e il 6 settembre in piazza Santa Maria a Campanedda, borgata di Sassari.

Per l'ex leader dei Timoria sarà una grande festa e un viaggio musicale attraverso i suoi più grandi successi: da "Raccontami" a "Meravigliosa", da "Un giorno bellissimo" ad "Aspetto che torni". Un’occasione unica per rivivere insieme emozioni senza tempo e celebrare la carriera straordinaria di una delle voci più grandi della musica italiana.

