Si avvia alla conclusione l'edizione numero 24 di Forma e Poesia nel Jazz: il festival organizzato a Cagliari dall'omonima cooperativa diretta da Nicola Spiga propone a novembre una tre giorni di grande musica al Bflat, il jazz club in via del Pozzetto del patron Marco Tullio Coco, partner dell'iniziativa e tra le realtà più attive a livello nazionale.

Il risveglio dei festival e delle attività di musica dal vivo, grazie alla campagna vaccinale e allo strumento del green pass, è un fattore che il pubblico sta salutando con grande interesse ed entusiasmo e tutti i locali che propongono concerti ed eventi live stanno registrando numeri importanti.

Apre la serie di Forma e Poesia del Jazz il pianista cagliaritano Mauro Mulas alla testa del suo trio con Alessandro "Cinzio" Atzori al contrabbasso e Pierpaolo Frailis alla batteria. Sonorità discrete, quasi cameristiche, con ricerca di melodia e dinamiche, quelle che si potranno ascoltare nel concerto di mercoledì 4 come negli undici brani di "Chiaroscuro", il recente album di Mulas e soci che detterà le coordinate della serata.

Già tra i protagonisti del festival due edizioni fa, in quartetto, Max Ionata e Luca Mannutza ritornano a Forma e Poesia nel Jazz l'11 novembre, stavolta in duo; un solido e quasi ventennale legame artistico è alla base del sodalizio tra il sassofonista abruzzese, classe 1972, e il pianista cagliaritano, 53 anni, che oltre ai propri progetti contano un'ampia serie di collaborazioni e un'intensa attività concertistica.

Gran finale, cinque sere dopo, con il trio di un'autentica icona della batteria nel jazz degli ultimi cinque decenni: Peter Erskine, un nome che rimanda a pagine fondamentali di questa musica, a gruppi come i Weather Report e gli Steps Ahead, tra le tante esperienze che spiccano nel suo vasto curriculum.

Una carriera che conta qualcosa come settecento album, una cinquantina dei quali come leader. Con lui sul palco del Bflat, martedì 16 novembre, unica data sarda del tour, Alan Pasqua al pianoforte e Darek Oles al contrabbasso, gli stessi musicisti che con Peter Erskine e il sassofonista George Garzone firmano l'album "3 Nights in L.A.", registrato dal vivo due anni fa.

Tutti i concerti avranno inizio alle 20.30.

L'accesso sarà mediante green pass e la capienza al 100% garantirà il rispetto di tutte le precauzioni sanitarie in vigore per il contenimento della diffusione del contagio da Covid-19.

