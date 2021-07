Tutto pronto per la quarta edizione del Filming Italy Sardegna Festival, appuntamento in programma dal 25 luglio al Forte Village di Cagliari e presentato questa mattina dal presidente Christian Solinas e dalla direttrice della manifestazione Tiziana Rocca.

Accanto a loro uno fra più grandi maestri del cinema americano Harvey Keitel, presidente onorario del festival, la madrina di questa edizione Elena Sofia Ricci, e attrici Elizabeth Olsen, Heather Graham (Presidente della giuria dei corti), Valeria Golino e Vanessa Hudgens e l'amministratore delegato e direttore Generale di Forte Village, Lorenzo Giannuzzi.

"La Regione Sardegna" - ha detto il Presidente Solinas - "crede nel cinema e continuerà a sostenere le produzioni cinematografiche come strumento di promozione culturale e rappresentazione delle peculiari caratteristiche della nostra Isola. Siamo felici di ospitare la quarta edizione del Festival e ci auguriamo che - in particolare in questo momento storico, di grande difficoltà ma anche caratterizzato da una forte volontà di ripartenza - possa essere un appuntamento culturale di rilievo che consenta al grande pubblico, anche internazionale di conoscere apprezzare le bellezze della nostra terra".

"Anche questa edizione sarà dedicata alle donne – ha poi precisato Tiziana Rocca – avremo moltissime ospiti d'eccezione che si alterneranno durante i prossimi giorni del festival, due su tutte sono la madrina di questa edizione, Elena Sofia Ricci, e il presidente onorario per l'Italia, Claudia Gerini, due professioniste che ammiro proprio per la loro forza e determinazione come donne e artiste. Ma l'empowerment femminile non sarà l'unico tema del festival, tratteremo anche di inclusione, di diritti umani e di ecologia, argomenti su cui i ragazzi che presenteranno i loro cortometraggi sono stati chiamati a riflettere".

Tra gli ospiti internazionali e italiani presenti, Elizabeth Olsen e Heather Graham, presidentessa della giuria della sezione dei cortometraggi, e ancora Vanessa Hudgens a Sarah Ferguson. Tantissime, poi, le anteprime assolute previste e grande attenzione al mondo dei giovani, con il coinvolgimento di ben 23 scuole.

I due film che saranno proiettati come anteprima e come apertura del festival sono l'attesissimo horror francese, "The deep house”, in collaborazione con il Floating Theatre Summer Fest promosso da Alice nella Città, e il musical targato Warner Bros “In The Heights - Sognando a New York”.

Ampio spazio, poi, anche per le serie tv.

Tra i vari premi che saranno conferiti durante il festival, il Premio Nanni Loy ideato dal giornalista Antonello Sarno, che quest'anno andrà a Claudio Bisio, Valeria Golino e Lina Sastri, attrice che con Loy aveva lavorato in diverse occasioni. Il giornalista ha fortemente voluto anche un premio alla memoria di Laura Antonelli, la famosissima attrice italiana scomparsa pochi anni fa e troppo presto dimenticata dal mondo del cinema.

