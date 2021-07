Sono passati cinquant’anni dalla sua morte, ma la sua leggenda continua.

Appassionati di ogni età stanno affollando in queste ore il cimitero parigino di Père Lachaise per rendere omaggio a Jim Morrison, in occasione dell’anniversario della morte del "re lucertola".

Molti fan sono giunti in Francia da altri Paesi per ricordare il leader dei Doors, che si trasferì nella capitale francese all'inizio del 1971 per seguire la sua compagna Pamela Susan Courson e morì pochi mesi dopo, in circostanze misteriose, in seguito a un attacco di cuore.

Alcuni nostalgici del movimento hippy hanno suonato e cantato le sue canzoni, tra birra, lacrime e qualche spinello.

"È come se la musica fosse viva oggi, come se 'Light My Fire' fosse stato registrato la scorsa settimana", ha affermato Michelle Campbell, una fan inglese, ricordando il più grande successo della band californiana.

Altri hanno letto le sue poesie, lasciando messaggi e bigliettini vicino alla tomba.

Qualcuno ha "stampato" un bacio sul marmo con il rossetto scrivendo "one more time" ("ancora una volta"). Un riferimento al testo del brano "Five-To-One" del 1968 in cui Morrison esortava alla ribellione dei giovani.

Alcuni agenti di polizia stanno vigilando l’area per evitare problemi di ordine pubblico.

