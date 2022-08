È stato Andrea Roncato a premiare Andrea Arru alla XIV edizione del festival Cinema Tv Marateale. La kermesse che si svolge a Maratea, in Basilicata, ha dato il riconoscimento al quindicenne ploaghese (li compirà tra qualche giorno) come “Giovane attore”. E Andrea Roncato ha detto: “Spero di lavorare con Andrea, ma non chiamarmi nonno”.

Arru è protagonista con “Di4ri”, la prima serie sui ragazzi di Netflix Italia (prodotta da Stand by me) uscita due mesi fa e ormai a disposizione in tutti i Paesi del mondo. Basti dire che le avventure scolastiche di Pietro/Andrea e dei suoi amici della 2^ D sono volate addirittura in vetta alla classifica del Netflix francese e sono sul podio anche in Austria e Svizzera nella sezione ragazzi. Inoltre qualche giorno fa “Di4ri” è sbarcata con ottimi riscontri pure in Giappone.

Tra i premiati del Festival marateale da ricordare Toni Servillo, Luisa Ranieri, Cesare Cremonini, Claudia Gerini, Lino Banfi, Lorella Cuccarini e il serbo Darko Peric, l’Helsinki della Casa di Carta.

Per Andrea Arru un premio che arricchisce una bacheca dove figurano già i riconoscimenti come protagonista del film “Glassboy” di Samuele Rossi e nella fiction di Canale 5 “Storia di una famiglia perbene” andata in onda lo scorso autunno.

