Il massimo gradino del podio mancato per un soffio per il 19enne sassarese Antonio Meleddu, in arte Bandito, che chiude così al secondo posto la sua partecipazione alla 64esima edizione del Festival di Castrocaro.

Una competizione importante, che ha storicamente aperto le porte ad artisti divenuti di primo piano nel panorama della musica nazionale e internazionale e che per quest’anno è stata vinta da Simone Veludo, 26 anni di Moncalieri. Il cantante con il suo brano “Mutande” si è guadagnato l’accesso di diritto all'audizione dal vivo del 72° Festival della Canzone Italiana nella sezione “Sanremo Giovani”.

Condotto da Paola Perego, con la partecipazione di Valeria Graci, quello che può essere definito come il primo talent della musica italiana ha visto "affrontarsi” otto giovani musicisti valutati dalla giuria composta da Ermal Meta, Margherita Vicario, Boosta dei Subsonica e Noemi, dagli esperti di Rai Radio2 e dal pubblico.

Ad Antonio Meleddu è andato anche il "Premio Siae per la migliore performance" con il testo “Romantico cronico”.

(Unioneonline/v.l.)

