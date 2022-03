“Domani sarà per me una giornata importante”. Così Fedez nella serata di ieri è tornato a parlare dei suoi problemi di salute in un post pubblicato su Instagram.

Il rapper al momento non ha ancora ufficializzato quale sia la malattia da cui è stato colpito, preferendo rimandare i dettagli a quando se la sentirà di raccontarli. Ha però specificato di aver bisogno del sostegno di tutti, in un commovente messaggio in cui ringrazia anzitutto la moglie Chiara, gli amici e i figli per dargli la forza di affrontare questo momento.

“Volevo ringraziare tutte le persone che mi hanno scritto in questi giorni mandando tanta positività – scrive Fedez nelle sue stories – Grazie a mia moglie che è sempre al mio fianco giorno e notte, grazie alla mia famiglia e ai miei amici che hanno fatto di tutto per tenere alto il morale”.

Poi il messaggio a Leone e Vittoria: “Grazie alle nostre due stelle che riescono a creare una magia senza nemmeno rendersene conto: darmi la forza di affrontare tutto questo”.

I fan restano, dunque, col fiato sospeso in attesa di notizie positive.

