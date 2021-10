Meadow Walker, figlia di Paul Walker, la star di “Fast and Furious” morta nel 2013 in un tragico incidente d’auto, si è sposata con l’attore Louis Thornton-Allan. E a scortarla all’altare è stato un accompagnatore speciale: il co-protagonista della celebre saga dedicata ai motori, grande amico di Walker, Vin Diesel. Un gesto simbolico per ricordare proprio papà Paul.

All'epoca della tragedia Meadow, aveva 15 anni, ora ne ha 22 e fa la modella. Le nozze si sono svolte in Repubblica dominicana. Una cerimonia intima, con pochi invitati, sul lungomare e al tramonto.

Foto e immagini dell’evento sono state concesse in esclusiva alla rivista Vogue, ma la stessa Meadow ha anticipato ai fan qualche scatto nelle sue storie di Instagram.

