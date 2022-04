L'idea originaria è nata durante il download: omaggiare con un disco Astor Piazzolla in vista del centenario della nascita (11 marzo 2021) ma in una veste originale che prevede l'utilizzo del pianoforte e quello rarissimo per il tango argentino del fagotto. Il fagottista Antonino Cicero e il pianista Fabrizio Mocata approdano a Sassari con lo spettacolo “FagotTango”. Martedì 26 aprile alle 21 si esibiranno nella sala Sassu del Conservatorio per l'edizione numero 20 de “I concerti di Primavera” organizzati dall'associazione Ellipsis.

I due musicisti e compositori eseguiranno alcuni dei più intensi brani di Piazzolla, Plaza, De Dios Filiberto e di Anibal Troilo, direttore e maestro di Piazzolla. Da “Escolaso” a “Romance de Barrio”, da “Danzarin” a “Cruzando”, passando pe “Quejas de Bandoneon” e molti altri. Il pubblico avrà quindi la possibilità di godere del tango argentino in chiave inedita e originale.

Il duo funziona a meraviglia perché mette insieme le esperienze internazionali e la duttilità interpretativa del virtuoso siciliano Mocata, diplomato in pianoforte classico con laurea specialistica in jazz, considerato uno dei più innovativi e promettenti talenti della scena internazionale del Tango, e del conterraneo Antonino Cicero, fagotto solista sia nelle orchestre classiche sia in quelle jazz, dal 2014 dedito alla divulgazione della musica tradizionale tanguera.

