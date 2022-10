Brutta caduta in casa per Enrica Bonaccorti.

La conduttrice tv, 72 anni, si è mostrata sui social con il volto tumefatto.

“Non mi ha menata nessuno – spiega –. Sono caduta di faccia e mi sono sbriciolata la spalla”.

Nel post ringrazia il professore che l’ha operata e i “miracoli” della truccatrice, che l’ha trasformata nascondendo gli ematomi per partecipare a Pomeriggio 5, dove è spesso ospite.

Grande sostegno per l’ex padrona di casa di “Non è la Rai”: “Enrica, mi spiace tanto che tu abbia avuto questo brutto incidente ma una donna forte come te non si lascia fermare da niente. Auguri di pronta guarigione”, ha scritto Sandra Milo.

Ma ci sono anche messaggi di Nek, Maria Teresa Ruta e delle ex ragazze di “Non è la Rai”, come Pamela Petrarolo e Yvonne Sciò.

Bonaccorti ha un rapporto molto speciale con la Sardegna: nata in Liguria, papà ufficiale di pubblica sicurezza, a 13 anni con tutta la famiglia lasciò la caserma di Genova per trasferirsi a Sassari.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata