“Succession” di Hbo miglior serie drammatica e “Ted Lasso” di Apple Tv miglior serie comica.

Questo è quanto deciso nel corso degli Emmy 2022 andati in onda ieri da Los Angeles che hanno assegnato alla satira “White Lotus” il premio per la miglior miniserie.

L'Emmy di “Succession” è il secondo in tre anni dopo la pausa del 2021. Jesse Armstrong, il creatore dello show su una famiglia disfunzionale di miliardari liberamente ispirata ai Murdoch, ha vinto per la miglior sceneggiatura dell'episodio “All the Bells Say” ambientato sul Lago di Como e in Toscana, mentre Matthew MacFadyen ha portato a casa la statuetta per il miglior attore non protagonista. L'Emmy per la miglior serie drammatica è il più prestigioso della serata, considerato l'equivalente degli Oscar per la televisione, e Hbo lo ha vinto sei volte negli ultimi otto anni.

Secondo Emmy consecutivo invece per “Ted Lasso”, miglior serie comica, premiata anche con Jason Sudeikis nelle parti dell'allenatore dal cuore d'oro e Brett Goldstein in quella dell'ex calciatore dalla parolaccia facile.

C’era grande attesa per la sudcoreana “Squid Game”, arrivata in finale con 14 candidature, un record per una serie non in inglese. Il dramma distopico di Netflix esploso l'anno scorso come maxisuccesso planetario ha portato a casa il premio per il miglior attore drammatico, Lee Jung-jae, diventato il primo a recitare in una lingua che non fosse l'inglese riconosciuto in quella categoria, mentre Hwang Dong-hyuk ha vinto l'Emmy per la regia dell'episodio “Red Light, Green Light”.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata