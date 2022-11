Non solo il concerto di Emma: la festa di Capodanno ad Olbia ritorna al format del 2020 quando ad esibirsi e a salutare il nuovo anno fu Elisa seguita da uno suggestivo spettacolo pirotecnico. E per lungo tempo è stato anche l’ultimo grande evento prima della pandemia. Ma ora si riparte, e questa mattina la Giunta comunale ha approvato le linee guida per la notte di San Silvestro.

Il teatro della manifestazione sarà quello consueto del molo Brin, con l’arena affacciata sul mare. L’orario di inizio del concerto è fissato per le 22,30 per 90 minuti di musica. A mezzanotte in punto, dopo gli auguri di rito che vedranno la cantante sul palco accompagnata dal sindaco Settimo Nizzi, partiranno i fuochi d’artificio sul mare per almeno venti minuti.

Poi si riaccenderanno le luci sul palco e si continuerà con la musica per un altro spettacolo affidato a dj o artisti locali ancora da definire. L’organizzazione logistica sarà probabilmente la stessa degli anni precedenti – già ampiamente rodata – con l’individuazione di aree parcheggio fuori dal centro con la disponibilità di navette e la chiusura al transito delle auto del waterfront di via Principe Umberto. Quest’anno c’è la novità del nuovo lungomare che amplia gli spazi per la notte di festa.

La delibera motiva la scelta con “il perseguimento dell’ambizioso obiettivo di divenire un centro di attrazione permanente dei flussi turistici nazionali sia nei mesi estivi che di bassa stagione” rafforzando il ruolo della città gallurese e incrementando le presenze nelle strutture ricettive e nei pubblici esercizi.

