Siete pronti a sintonizzarvi tutti su Rai Due?

Stasera torna "Il Collegio” con la quarta puntata e allora prepariamoci a seguire le avventure di Elisa Angius, la 15enne cagliaritana che già in queste prime puntate sta mostrando il suo caratterino tutto pepe e che ha persino trovato l'amore con un altro giovane allievo.

Catapultata nel 1958, con i capelli tagliati e alle prese con colazioni anticipate dall'olio di fegato di merluzzo, Elisa procede spedita verso il traguardo dell'esame di terza media.

"Vivere nel 1958 - ha raccontato la giovane – vuol dire seguire regole alimentari improponibili come bere l’olio di fegato di merluzzo, tenere un abbigliamento molto lontano da quella che è la moda di oggi, cambiare completamente i ritmi di vita e quindi svegliarsi presto e – tra l’altro - in un modo molto fastidioso. E poi significa non poter più utilizzare né trucchi né gioielli e soprattutto scordarsi completamente l’uso dei dispositivi elettronici”.

"Questa esperienza, però, – ammette Elisa – mi ha insegnato a non arrendermi, a rialzarmi dopo le sconfitte e anche ad essere più gentile col prossimo”.

