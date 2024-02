Un trattato di umanità e umorismo nella migliore tradizione della stand up comedy. Eleazaro Rossi ha inserito il Teatro Verdi di Sassari nel tour del suo ultimo spettacolo “Grande figlio di p*****a”. L'evento, fissato per il 18 ottobre alle 21, è organizzato dalla cooperativa Le Ragazze Terribili in collaborazione con Shining Production.

Eleazaro, all’anagrafe Eleazaro Rossi, sale per la prima volta su un palco di stand-up comedy ad aprile 2018 e ad inizio 2019 viene selezionato da Comedy Central per il cast della sesta stagione del programma Stand Up Comedy.

A ottobre 2019 prende parte alla trasmissione televisiva “Battute?” in onda su Raidue. Nel 2020 viene nuovamente selezionato per il cast della settima stagione di Stand Up Comedy in onda su Sky. Nel 2022 inizia la collaborazione con Mediasetentrando nel cast de Le Iene. Sempre nel 2022 è vincitore del Premio Satira Forte dei Marmi per la categoria Stand Up Comedy.

Il suo ultimo spettacolo, “L’ora di religione”, è stato messo in scena in 60 città con una presenza di circa 30mila spettatori.

