I sassaresi Train To Roots, una delle più apprezzate band del reaggae italiano, escono con un singolo dopo i due anni di silenzio dettati dalla pandemia. Il titolo è “Pro Tie”, testo in sardo dedicato ai genitori che tanti sacrifici fanno per i figli. Le immagini del videoclip sono girate tra le spiagge di Li Feruli e Tinnari a Trinità d’Agultu, e segnano la prima collaborazione con la casa di produzione audiovisuale algherese Roble Factory.

Evidente il ritorno a quel reggae britannico al quale la band sassarese si è ispirata a inizio carriera, 17 anni fa. Una via del “ritorno a casa” che ha iniziato a percorrere già nel 2019 con i singoli “Denaro” e “Oi”, il primo con testo in italiano e il secondo in sardo.

Il tastierista e produttore Antonio ‘Papa’Ntò’ Leardi spiega: “Pro Tie è un brano che segna il ritorno a ritmiche e sonorità dei nostri esordi, dove la matrice britannica dello stile proposto riporta alla mente atmosfere alla Steel Pulse oltre che Third World. Le liriche sono nella variante meridionale della lingua sarda, foneticamente molto dolce e melodica”.

Oltre a Papa’Ntò e al resto della formazione attuale, con Doctor Bass al basso, Stiv Man I e Jambo alle chitarre e Bujumannu alla voce, per la registrazione di questa canzone si sono aggiunti anche Lee Van Beatz alla batteria e Golden Pipes ai fiati.

