Addio alla “Signora in Giallo”. Così era conosciuta Angela Lansbury, l’attrice morta oggi a 96 anni.

A dare il triste annuncio è la famiglia, in un comunicato si legge: “I figli di Dame Angela Lansbury sono tristi nell’annunciare che la loro madre è morta pacificamente nel sonno a casa a Los Angeles all’1.30 di oggi, martedì 11 ottobre, a soli cinque giorni dal suo 97esimo compleanno”.

Nata a Londra, classe 1925, era conosciuta dal grande pubblico per aver interpretato Jessica Fletcher, la protagonista della fortunata serie tv “La Signora in Giallo” che da scrittrice si trasformava in investigatrice.

Lansbury ha recitato nel cinema e per varie volte è stata candidata all’Oscar: con i film “Angoscia” del 1944, con “Il ritratto di Dorian Gray” del 1945 e con “Va’ e uccidi” del 1962. La nota statuetta le è stata assegnata alla carriera nel 2014.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata