Manca giusto qualche settimana all’uscita del sequel di “Dune”, secondo capitolo della straordinaria epopea intergalattica tratto dall’universo letterario di Frank Herbert. Col suo imponente adattamento per il grande schermo, l’epica visione di Denis Villeneuve - ad oggi ritenuto uno fra i più affermati autori cinematografici nel genere di fantascienza - ha favorito un’autentica rinascita per l’opera letteraria e punta adesso a stupire gli spettatori con un seguito ancor più ambizioso, sia sotto il profilo visivo che su quello contenutistico.

Conosciuto per i suoi titoli ad altissimo impatto scenografico, oltre che per gli interessanti spunti di natura scientifica e filosofica, il director canadese ha acquisito a partire da “Arrival” e “Blade Runner 2049” sempre maggior visibilità nel panorama internazionale, fino al trionfo di notorietà raggiunto con “Dune” nel 2021, premiato con ben sei statuette agli Oscar.

Un rifacimento per il cinema così vincente - anche rispetto al tentativo meno riuscito compiuto da David Lynch nel lontano 1984 - è stato possibile anche grazie all’eccezionale cast coinvolto per l’occasione, tra i quali primeggiano i giovani Timothée Chalamet e Zendaya.

Il risultato di questa operazione è apparso ancor più chiaro dopo esser stato valutato come uno dei titoli di maggior incasso nel 2021 e al terzo posto fra i dieci migliori film dello stesso anno secondo Best Movie. Non stupiscono perciò le altissime aspettative per l’imminente uscita del sequel, tanto fra il pubblico di nuovi appassionati quanto fra lo zoccolo duro di affezionanti lettori, che sperano nuovamente di trovare nell’impresa di Villeneuve la miglior trasposizione possibile.

A questo proposito, gli spettatori americani hanno assistito pochi giorni fa ad una breve anteprima del nuovo film di circa dieci minuti, nel corso di una proiezione speciale del primo “Dune” in formato IMAX, suscitando impressioni di incontenibile esaltazione. Tra le varie anticipazioni, pare sia stata ammirata per la prima volta la cavalcata del verme della sabbia, già rapidamente accennata nel trailer ufficiale uscito lo scorso maggio.

Tra i commenti più caldi ripotati su X a seguito dell’evento troviamo il seguente: «La scena che c’hanno mostrato stasera da DUNE: PARTE DUE era semplicemente incredibile! Sono sempre stato incantato dal modo in cui Denis Villeneuve cattura la grandezza nei suoi film, ma stavolta sembra non avere eguali, soprattutto in IMAX. Questo film non arriverà mai abbastanza velocemente!». Un’altro ancora ha scritto: «La seconda parte sarà pazzesca. Quelli di noi che stasera hanno visto Dune di Denis Villeneuve in IMAX hanno avuto un'anteprima speciale della seconda parte. Abbiamo visto un nuovo trailer e la scena completa di Paul che cavalca un verme della sabbia per la prima volta. Sembra già un capolavoro. Non vedo l'ora!».

E non meno interessante: «Sono andato alla proiezione di Dune in IMAX, era pieno di gente, si è conclusa con Denis Villeneuve che presentava una scena della seconda parte, e alla fine un ragazzo ha urlato DUUUUUUNE!! a squarciagola e la gente applaudiva».

Anche a ragione dell’uscita posticipata dal 3 novembre al 28 febbraio, appare chiaro ormai quanto l’attesa per l’imminente uscita di “Dune: Parte due” si sia fatta insostenibile. Ed anche a fronte di questi feedback, confidiamo che riesca a stupirci ancor più di quanto visto nel primo episodio.

© Riproduzione riservata