Dalla computer grafica agli attori in carne e ossa, le atmosfere fantasy di “Dragon Trainer” stanno finalmente per tornare sul grande schermo. Ispirato ai racconti della scrittrice Cressida Corwell, il media franchise della Dreamworks Animations ha preso il via nel 2010 dopo il successo del primo “Dragon Trainer”, ricevendo le prestigiose nomination agli Oscar di miglior film d’animazione e miglior colonna sonora. Ricordata anche per aver stabilito il miglior riscontro al botteghino del catalogo DreamWorks subito dopo i film di “Shrek”, la serie vanta ad oggi tre lungometraggi animati, cinque cortometraggi e uno show televisivo in sei stagioni che ripercorre gli eventi del primo film.

Tornando a rivivere le stesse inconfondibili emozioni provate col titolo del 2010, il remake live action di “Dragon Trainer” si appresta a debuttare nelle sale il 13 giugno 2025, dopo la fine delle riprese annunciate ufficialmente lo scorso maggio. Realizzata da Dean DeBlois, già responsabile della trilogia animata, la pellicola tratterà in una veste tirata a lucido la storia di Hiccup, un maldestro abitante del villaggio di Berk con scarse abilità nella caccia ai draghi, di cui sono soliti occuparsi i suoi conterranei. Figlio del capo villaggio Stoick l'Immenso, il giovane sarà costretto a catturare almeno un drago per onorare la sua famiglia, come prevede l’antico rituale. Ma dopo essersi imbattuto in Sdentato, un esemplare della pericolosa specie Furia Buia, scoprirà che le bestie alate possono esser addestrate per scopi migliori. Trascinato dagli eventi, Hiccup potrà ora contare sulle abilità del suo nuovo compagno per sfuggire agli attacchi del mostruoso drago chiamato Morte Rossa.

Dopo la conferma ufficiale sull’avvio del progetto avvenuta a febbraio 2023, sono arrivati in breve tempo gli aggiornamenti sul cast selezionato per l’occasione. Fra i tanti nomi ci sarà anche Gerald Butler, di ritorno dopo aver prestato la voce al personaggio di Stoik nella controparte animata. Al fianco della star troveremo anche Julian Dennison, Gabriel Howell, Bronwyn James, Harry Trevaldwyn e Ruth Codd, Mason Thames, Nico Parker e Nick Frost. Dopo le proiezioni di prova svoltesi negli Stati Uniti, il regista DeBlois ha descritto il remake come “un adattamento in stile Re Leone”. Scegliendo dunque la strada del rifacimento fedele all’originale, il film sancirà per Dreamworks Animations in collaborazione con Universal il debutto nel mondo dei live-action, dopo anni d’esperienza spesi realizzando titoli col solo utilizzo di immagini digitali. Dal teaser trailer uscito lo scorso novembre abbiamo potuto assistere al primo incontro tra Hiccup e Sdentato, l’evento principale da cui seguiranno tutti gli sviluppi dell’avventura. Dalle foto ufficiali catturate direttamente sul set scopriamo invece Mason Thames e Nico Parker nei rispettivi panni di Hiccup e Astrid.

Ripresi nel vivo dell’azione e in pieno outfit vichingo, i due si riparano da un imminente attacco sotto delle travi di legno, mostrando uno stato d’animo di allerta e sorpresa. Dalle immagini si possono cogliere inoltre i primi segni del rapporto che andrà man mano a consolidarsi tra loro, portandoli a diventare da semplici conoscenti a compagni di volo, fino a partner nella vita sentimentale. Fra le altre curiosità, ad aver suscitato particolare attenzione sono state le polemiche esplose sui social media per la volontà di sostituire l’aspetto iniziale di Astrid, dal look tipicamente biondo e vichingo, con quello di un’attrice afroamericana. Senza farsi attendere, DeBlois ha rilasciato una pronta replica su Instagram, difendendo a spada tratta le ragioni di questa scelta: “Abbiamo fatto audizioni a molti attori per i ruoli, abbiamo visto attori che assomigliavano alle loro controparti animate. Ma abbiamo scelto gli attori che meglio incarnavano lo spirito e la personalità dei personaggi, poiché la tribù in questa versione è composta da discendenti dei migliori combattenti di draghi provenienti da qualsiasi luogo in cui Vichinghi abbiano mai viaggiato […]. Tuttavia, stiamo creando una fantasia, non un film storico, e tutto verrà rivelato col tempo”.

