Claudio Baglioni sorprende i fans e annuncia, dopo aver tagliato il traguardo di 60 anni di carriera, che terminerà la sua attività entro il 2026.

«Mi ricordo ciò che diceva mio padre: dal ring si scende quando si è vincenti. Chiamo il mio giro d'onore, vorrei cantare e suonare per 1000 giorni ancora e concedermi quello che fanno gli sportivi», ha detto al Forum di Assago nella conferenza stampa di presentazione del tour “aTuttocuore”.

«Terminerò la mia attività entro il 2026, facendo una serie di progetti e mettendoli in atto, ma saranno tutti ultimi giri».

«La vita è adesso - ha detto il cantautore ai giornalisti -. Mi sento di aver tagliato il traguardo di 60 anni di vita in musica e ho deciso di concedermi il giro d'onore e chiudere questa bellissima storia umana e musicale, piena di soddisfazioni, con tutte le curve in alto e in basso che mi ha concesso».

Baglioni ha ricordato anche quando e dove è cominciata la sua storia: «Era il 1964, non ancora tredicenne salii i primi gradini in un palco per un piccolo festival di voci nuove a Centocelle». Cinque anni dopo è arrivato il primo disco, poi una lunga serie di successi.

